Palacio: “Vittoria importante, non era facile”

Quattro gol, vittoria e primi tre punti. Tra i marcatori della splendida serata che ha portato il Bologna a dominare il derby dell’Emilia c’è stato anche Rodrigo Palacio, autore del quarto gol. El trenza ha parlato a Sky:

“Non era facile vincere ma è stato importante farlo – il commento di Palacio – Da fuori sembra tutto facile ma abbiamo fatto il nostro cercando di creare tanto. Il gol? Ringrazio Gary Medel che ha messo una bella palla e io ho calciato in porta. Mercato? Non devo parlare io, siamo contenti della squadra che abbiamo ma se arrivassero giocatori forti noi saremmo ugualmente contenti. Se non arriverà nessuno cercheremo comunque di fare un grande campionato”.