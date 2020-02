Palacio ritrova il “suo” Genoa

Rodrigo Palacio è oggi uno dei leader tecnici e morali di questo Bologna. Ne ha fatta di strada l’attaccante argentino, che nel 2009 è sbarcato in Italia dopo esser esploso al Boca Juniors. 11 anni fa il classe 1982 approda proprio al Genoa, dove in poco tempo mette in mostra le sue qualità. La città lo adotta letteralmente, e lui non può che esserne grato. Proprio con la maglia del Grifone il talento argentino riesce a farsi conoscere da tutta la Serie A. Le 3 stagioni in Liguria gli valgono infatti la chiamata dell’Inter nell’estate del 2012.

Palacio affronterà dunque il suo passato sabato pomeriggio al Dall’Ara, che adesso è “casa sua”. Questa sarà sicuramente una partita speciale per il numero 24, che con la maglia del Genoa ha totalizzato – fra Serie A, Coppa Italia ed Europa League – 100 presenze, 38 gol e 23 assist. Per tutto l’arco dei prossimi 90′ però, “El Trenza” si dimenticherà di ogni cosa, e proverà in tutti i modo di segnare alla sua ex squadra.