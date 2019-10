Prestazione superlativa non solo per i media ma anche per i tifosi. Rodrigo Palacio si è guadagnato il premio di Mvp di Bologna-Sampdoria.

Rodrigo ha ottenuto il 75,9% delle preferenze tra i tifosi che hanno risposto al sondaggio #VotaIlMigliore sulla Pass Area del sito ufficiale del Bologna. Al secondo posto Bani con il 16,87%, in terza posizione Krejci con il 3,61%