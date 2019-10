Palacio è super, ma deve riposare: chance per Santander?

Il Bologna ha sconfitto con merito la Sampdoria al Dall’Ara nella gara valida per la 9^ giornata di Serie A. Non c’è però neanche tempo per esultare che si torna già in campo: mercoledì sera i rossoblu saranno di scena alla Sardegna Arena contro il Cagliari nel turno infrasettimanale. Per la seconda gara di queste 3 partite ravvicinate, Mihajlovic deve pensare a fare qualche cambio. Già ieri ha schierato a sorpresa Skov Olsen e Dzemaili al posto di Orsolini e Svanberg, mentre per mercoledì si prospetta un turno di riposo anche per Rodrigo Palacio – migliore in campo anche contro i blucerchiati.

L’attaccante argentino ha 38 anni e non può giocare sempre: vorrà arrivare riposato sabato al Dall’Ara contro l’Inter, sua ex squadra. Ecco quindi che va verso la titolarità Federico Santander, il cui inizio di stagione è stato tutt’altro che fortunato. Il ragazzo non ha rispettato le attese – visto che non ha ancora segnato in 9 gare – ma è stato di certo impegnato poco dal tecnico rossoblu: solo una volta è partito dal 1′ – peraltro nella sconfitta di Udine – per un totale di appena 262′. Contro il Cagliari probabilmente il “Ropero” sostituirà il “Trenza” come prima punta nel 4-2-3-1 del Bologna.