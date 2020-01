Palacio, Danilo e Da Costa: il Bologna valuta i tre in scadenza

La cessione di Mattia Destro ha aperto la strada per diverse cessioni in casa Bologna. Dzemaili sembra infatti essere il prossimo candidato a lasciare i rossoblu, direzione Cina. Dzemaili e Destro erano due dei cinque giocatori in scadenza questa estate, gli altri, Palacio, Danilo e Da Costa, saranno oggetto di valutazioni tra le alte sfere rossoblu. Valutazioni che cominceranno non appena sarà rientrata l’emergenza difesa.

Palacio è probabilmente tra i tre quello che attira maggiori attenzioni. Al momento la sensazione è che con el trenza, si possa ripetere la situazione dell’estate scorsa. L’argentino sta vivendo una stagione straordinaria che, dovesse continuare, potrebbe portare ad un rinnovo in estate, visti anche i progetti di Euro-Bologna in cantiere.

Anche per Danilo il rinnovo non è da escludere. Il brasiliano non è più giovanissimo, ma è uno degli intoccabili di Sinisa. Uno dei pilastri della difesa rossoblu. Il Bologna ragionerà sul suo rinnovo a fine stagione. Infine il discorso per Da Costa è leggermente diverso. Gioca quando serve e non si lamenta mai. In più è una delle figure più importanti dello spogliatoio. In questo senso, non è da escludere un suo ingresso nello staff dirigenziale, proprio per le sue qualità empatiche.

Fonte: Gazzetta dello Sport.