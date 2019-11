Pagliuca: “Sinisa è un superuomo, Conte è adrenalina. Skorupski è giusto per il Bologna”

“Il Bologna di oggi mette in difficoltà chiunque, l’Inter per forza deve stringere i denti, ma il risultato lo sa fare sempre. Con Sinisa, già dall’anno scorso, il Bologna ha acquisito la mentalità di giocarsela sempre petto in fuori, la ricerca del gol, poi gli errori possono capitare a chiunque. L’Inter è focalizzata sul proprio allenatore: ha sofferto tantissimo nell’ultima gara a Brescia, ma un anno fa una partita del genere non l’avrebbe vinta. L’avrebbe persa. Purtroppo deve far giocare sempre quelli: chi ha fatto i calendari merita davvero un diploma…”

