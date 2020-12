Pagliuca: “Ravaglia è pronto. Quell’aneddoto sul mio infortunio al dito…”

Intervistato dal Resto del Carlino, Gianluca Pagliuca ha parlato a tutto tondo della situazione portieri in casa rossoblù, in particolare delle ipotesi Da Costa e Ravaglia per sostituire Skorupski. Queste le sue parole:

“Mi dispiace per l’infortunio di Skorupski, nelle ultime due partite contro Crotone e Inter l’avevo visto molto bene, in crescita rispetto alle prestazioni precedenti. Non ci voleva proprio, ma gli infortuni vanno messi in conto anche per noi portieri. Da Costa o Ravaglia? Non chiedetelo a me, c’è Mihajlovic per questo”.