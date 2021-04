Pagliuca: “Ravaglia contro l’Inter si è mosso bene. Mihajlovic bravo e coraggioso nel rischierarlo”

"L’ho allenato nell’Under 15, 16 e 17, poi anche in Primavera. Lo conosco come le mie tasche. E il destino ha voluto che esordisse in A proprio assieme a mio figlio. Certo, la partita è stata quella che è stata, ma per fortuna Sinisa non si è fermato al risultato. Lo considero il mio figlioccio e quello di Oriano Boschin. Mi piace vedere come si muovono i “miei” portieri"