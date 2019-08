Pagliuca: “Non vedo l’ora di giocare contro il Real Madrid”

“C’è grande voglia di tornare in campo. Ho fatto solo 4 partite di beneficenza dopo aver smesso nel 2007. Non sono più così in forma come l’ultima volta. Comincerò a fare qualche allenamento le settimane precedenti perché non si possono fare figuracce al Dall’Ara contro il Real Madrid. Mi accontento di giocare un tempo. Loro giocano più spesso, ma non sono così in forma nemmeno loro. Mi aspetto avversari come Zidane, Beckham, Roberto Carlos, Raul. Risultato? La Roma ha perso 4-0. Io non voglio prendere gol. Noi davanti abbiamo Di Vaio che è abbastanza in forma, Perez deve un po’ allenarsi. Spero ci siano anche Adailton, Gilardino, Bombardini. Diamanti non ci sarà perché ancora in attività. In difesa potrebbero esserci Zaccardo, Moretti, Castellini. Sarebbe bello ci fosse gente come Baggio e Mancini, ma bisogna tener conto diversi elementi”.

