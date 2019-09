Pagliuca: “Il bello di questo Bologna è che non va mai in campo rassegnato”

L’ultima volta che il Bologna totalizzò 7 punti nelle prime tre partite di campionato, a difendere i pali c’era Gianluca Pagliuca e correva l’anno 2002. Fu un record, mai superato nell’epoca dei tre punti, ma eguagliato da Sinisa e i suoi ragazzi domenica grazie alla vittoria sul campo del Brescia. Ci ha pensato proprio l’ex numero uno rossoblù a commentare lo stato di forma del Bologna: “Sapete che cos’ha di bello questa squadra? Che vinca o che perda, gioca sempre a calcio. E non va mai in campo con la mentalità di chi vuole limitare i danni: punta sempre al massimo. Senza questo spirito a Brescia non l’avrebbe mai ribaltata.”

