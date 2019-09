Pagliuca: “Domenica mi sono commosso”

Ospite di Scusate l’Interruzione su Radio Nettuno, Gianluca Pagliuca ha risposto alle domande di Marco Merlini e degli ascoltatori. Ecco le sue parole. Si parte dal Bologna.

“La squadra non molla mai e contro chiunque. Una partita già persa a Brescia non può essere rimontata da una squadra che non ci crede. I ragazzi hanno grande carattere e un ottimo staff tecnico. E’ scattata la scossa positiva, resta da verificare la capacità di reazione del gruppo ai momenti di difficoltà”.