Intervenuto a Sportoday, l’ex portiere rossoblù Gianluca Pagliuca ha espresso il suo parere sul momento del Bologna:

“Mi stupisce, va bene la sconfitta ma non aveva giocato male contro il Milan e veniva da una vittoria convincente contro il Benevento. Non era il momento giusto, ma bisogna essere dentro l’ambiente per capirne le motivazioni”.