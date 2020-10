Paganini: “Campionato falsato. Inter da scudetto, sul mercato del Bologna…”

Paolo Paganini, giornalista e conduttore televisivo di Rai Sport, ha fatto il punto sulla Serie A e un approfondimento su alcune squadre, tra cui il Bologna:

“Rischio di campionato falsato? Secondo me il campionato già è falsato in principio perché c’è un’emergenza. Le squadre corrono sempre il rischio di perdere calciatori per via dei contagi, quindi già per questo motivo il campionato è falsato. Ci si augura che si possa andare avanti regolarmente, ma per farlo bisogna darsi delle regole. La situazione è scomoda perchè si gioca a porte chiuse, è un calcio un po’ da playstation”.