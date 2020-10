Out Santander, Barrow prima punta?

Un altro infortunio grave in casa Bologna, infatti, Santander non sarà disponibile per 4 mesi. Un’altra brutta tegola per i rossoblù che ai box hanno già Poli, Dijks, Skov Olsen e Medel, anche se quest’ultimo sta facendo allenamento differenziato.

Il Bologna, con l’infortunio del Ropero, non ha un vice-Palacio e il Trenza, vista l’età, è difficile che possa giocare tutte le partite da titolare inamovibile dell’attacco. La soluzione più concreta sembra essere quella di concedere minuti importanti da centravanti a Musa Barrow. Il ruolo di prima punta il gambiano l’ha già praticato e infatti il Bologna lo aveva acquistato con quell’intenzione. Poi, però, il 99 rossoblù si è espresso meglio giocando come esterno d’attacco e così si è stato confermato in quella posizione. Ora, però, in questa situazione d’emergenza potrebbe servire che Musa torni ad esprimersi al meglio anche da centravanti.