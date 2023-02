Zara: “Senza Arnautovic si fa fatica. Arbitri? Non sono d’accordo con Motta”

"Non ci voleva questa sconfitta, il Monza è una squadra alla portata del Bologna. Ieri Orsolini si è dannato l'anima ma non è bastato. Senza Arnautovic si fa fatica, nonostante la toppa che Thiago Motta ha messo in questo periodo. Quella di ieri era un'occasione per fare il salto di qualità. Ferguson non ha convinto, era un pesce fuor d'acqua, ma lo possiamo dire solo dopo. Non ha il passo né movimenti, l'uomo sbagliato al momento sbagliato. Non ha funzionato, ma Thiago Motta deve fare esperimenti. Soriano o Barrow punta con la Samp? Su Barrow c'è da aprire una parentesi: qual è il vero Barrow? È lui il vero sostituto per quel ruolo, bisogna vedere anche il comportamento, se ha voglia".