Orsolini vuole riprendersi subito la scena

Un girone di andata da protagonista, un girone di ritorno estremamente deludente: si può riassumere così la Serie A 2019-20 di Riccardo Orsolini, che quest’anno vuole fin da subito tornare ad essere una delle stelle di questo Bologna.

Oggi contro la Virtus Entella la prima chance per mettersi in mostra sotto gli occhi di Mihajlovic, visto che contro la Feralpi Salò era assente causa Nazionale. Sulla carta, e questo vale anche per il campionato, è lui il titolare sulla fascia offensiva destra con Soriano e Barrow nella batteria di trequartisti alle spalle dell’unica punta (che arriverà dal mercato). Ma Orsolini sa bene che Skov Olsen dietro di lui scalpita, il Bologna ha deciso di non far partire il danese che quindi si giocherà sotto le Due Torri le sue chance. Da dove ripartire? Non sicuramente dalla fase di campionato post lockdown: un solo gol in 762 minuti giocati, un po’ poco. Cose buone ne ha fatte vedere e non poche, deve solo ritrovarsi.