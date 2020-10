Orsolini, un gol per zittire le critiche. Mihajlovic: “Deve trovare la condizione”

Dopo circa quattro mesi, Riccardo Orsolini ha ritrovato il gol. Suo il sinistro che ieri nel derby sembrava aver chiuso i conti sul 3-1, ma poi è arrivata l’incredibile rimonta neroverde. Non segnava da Genova, ed era il 28 giugno.

Ma quel gol ha portato dentro anche tanta rabbia, una esultanza particolare, con il gesto, due volte, del ‘zitti tutti’. Esultanza diretta al pubblico o diretta a Mihajlovic, si chiede il Resto del Carlino che poi sottolinea il commento proprio del tecnico serbo sulla partita del numero sette. “Esultanza per chi, che in tribuna c’erano due gatti? – le parole di Sinisa – Oggi Orsolini ha fatto gol, ha giocato e si è impegnato. Ma deve trovare la condizione migliore e nessuno ha la bacchetta magica. Poiché negli ultimi tempi non ha mai giocato con continuità, era normale che dopo sessanta-settanta minuti perdesse di lucidità e a quel punto l’ho tolto”.