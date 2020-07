Orsolini: “Stanco ma non so perché. Mihajlovic? Non ho gradito…”

Lunga intervista al Corriere dello Sport Stadio per Riccardo Orsolini che ha parlato delle difficoltà sue e della squadra in questo finale di stagione, della stanchezza e del suo rapporto con Sinisa Mihajlovic, con un chiarimento su alcune parole del mister.

“Cosa sia successo non lo so, abbiamo provato a darci qualche spiegazione ma forse non siamo riusciti ad andare fino in fondo – ha affermato – Il calo fisico è stato avvertito troppo e forse i giocatori più muscolari sono stati maggiormente colpiti a discapito di quelli più elastici come Barrow o Palacio. E’ stato uno scenario insolito”.