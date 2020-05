Orsolini: “Speriamo di tornare a giocare in sicurezza”

La Bundesliga riparte e anche i giocatori di Serie A sperano di tornare a giocare.

Tra questi Riccardo Orsolini, ieri a Casteldebole per la seconda giornata di attività motoria al centro tecnico Niccolò Galli. L’esterno rossoblù è stato intercettato dal Corriere dello Sport Stadio per commentare la notizia della ripartenza del campionato tedesco: “Speriamo di ripartire anche noi – ha affermato Orso – Se ci sono le condizioni di sicurezza vorremmo giocare”. Poi una battuta sulle prime sgambate, comunque faticose: “Le gambe mi fanno malissimo – ha scherzato Orsolini – I compagni? Con le mascherine a momenti non ci riconosciamo”.