Riccardo Orsolini ha parlato a Dazn riguardo il contatto quotidiano l’allenatore: “Anche se non è qui a Casteldebole, con le videochiamate e le telefonate Sinisa c’è. Ci fa degli shampoo parecchio grandi. Segue gli allenamenti in diretta, ha fatto installare delle telecamere da cui vede e corregge tutto in tempo reale ed è per questo che è sempre con noi e non ci abbandona mai.”