Orsolini, serve una scossa. E quell’augurio di Mihajlovic…

Riccardo Orsolini ha attraversato una stagione a due facce lo scorso anno. Una prima parte, quella che ha preceduto il lockdown, fatta di colpi di genio e di giocate decisive, e una seconda post lockdown piena di errori e prestazioni deludenti.

Questo però non toglie il fatto che l’esterno rossoblù sia uno dei giocatori di maggiore talento della rosa, e sul quale Mihajlovic intende puntare fortemente. D’altronde anche nel discorso che ha fatto via web ai tifosi durante il ritiro di Pinzolo: “Sono contento che Orsolini sia stato convocato in Nazionale. Lui è stato tra i migliori prima della sosta, mi auguro torni sui suoi livelli”. E se lo augurano anche tutti i tifosi del Bologna, visto che l’Orsolini che abbiamo visto nella prima metà di stagione ha incantato sotto molti punti di vista. Adesso serve una scossa da parte sua, e deve essere lui il primo a rendersi conto di questa necessità. Per tornare a volare e a far volare il Bologna.