Orsolini ritrova l’Atalanta: il Bologna si aspetta una sua reazione

Domenica alle 15 l’Atalanta farà visita al Bologna, gara valida per la 15^ giornata di Serie A. Dopo la panchina di domenica scorsa contro il Milan, è probabile che contro la Dea al Dall’Ara Riccardo Orsolini ritorni titolare. Skov Olsen infatti non ha particolarmente brillato, e l’Orso avrà grande voglia di reagire e di lasciarsi alle spalle questo momento negativo. Inoltre, il classe 1997 ha un conto in sospeso con i bergamaschi.

Orsolini infatti, quando era ancora di proprietà della Juventus, ha militato per 6 mesi in prestito all’Atalanta nella stagione 2017/18. L’attuale numero 7 rossoblu non ha però fatto bene con Gasperini, che gli ha anche dato poche possibilità di mettersi in mostra. L’Orso ha totalizzato appena 9 presenze ed un assist con la Dea tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Il ragazzo avrà certamente voglia di dimostrare al suo ex allenatore che ha fatto un errore a lasciarlo andare. E Mihajlovic non aspetta altro.