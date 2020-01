Orsolini: “Riportiamo il Bologna dove merita”

Interivistato dal Resto del Carlino, Riccardo Orsolini parla del suo futuro e parla anche del Bologna svelando gli obiettivi personali e non.

Orso è ormai considerato come la stella della squadra ma vista la sua giovane età non vuole essere ancora paragonato ad un top player, deve ancora farne di strada e quando gli si chiede del suo rapporto con la città si dimostra da subito molto sincero: “Apprezzo veramente tanto l’affetto della città e dei tifosi, sentire i bambini che urlano il mio nome mi emoziona. Bologna mi sta dando tanto e spero di poter contribuire per riportarla dove merita, attualmente ci godiamo il presente ma sognare non costa nulla”.