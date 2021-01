Orsolini: “Possiamo tirare fuori ancora di più. Mihajlovic? Rapporto bellissimo da subito”

Il Bologna sabato affronterà il Milan in campionato e Riccardo Orsolini con i rossoneri ha un costo in sospeso perché gli fu annullato il suo potenziale primo gol in Serie A. Il numero 7 rossoblù ha rilasciato una breve intervista a Sky Sport, all’interno della quale ha espresso un suo parere sul Bologna e la voglia di stupire Mihajlovic e Mancini. Ecco le sue parole:

“Per un reparto offensivo come il nostro abbiamo segnato poco. Sicuramente bisogna essere più concreti e siamo consapevoli che i nostri gol sono importanti e necessari per raggiungere l’obiettivo primario della salvezza. Chi è stato chiamato in causa nel ruolo di prima punta ha sempre dato il massimo e ha fatto bene, l’importante è vincere le partite”.