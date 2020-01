È Riccardo Orsolini l’MVP di Bologna-Fiorentina. Il gol vittoria allo scadere non è passato inosservato davanti ai tifosi, che lo hanno votato come miglior giocatore in campo. Il giocatore ha ottenuto il 65% dei consensi sul sito ufficiale rossoblu.

Al secondo posto Lukasz Skorupski, capace di un paio di parate di assoluto livello che hanno salvato il risultato. Per il polacco il 16% di preferenze. Chiude il podio Soriano con il 6% di voti.