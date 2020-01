Orsolini: “Meritavamo di più. La punizione? Ieri ci siamo allenati…”

Un gran gol, una grande punizione allo scadere: Riccardo Orsolini ha salvato il Bologna nel derby dell’Appennino. E proprio sul calcio finale l’ala rossoblù ha svelato un retroscena con il tecnico Sinisa Mihajlovic:

“L’abbiamo ripresa per i capelli ma era una partita da vincere – ha ammesso – Abbiamo dominato, loro hanno fatto un tiro in porta e un gran gol, ma per occasioni e gioco avremmo meritato di più. Siamo stati bravi a riprenderla. Abbiamo sbagliato alcune cose? Fa parte del mestiere, però al novantesimo per fortuna sono riuscito a calciare bene. Consigli di Mihajlovic? Ieri proprio abbiamo provato le punizioni e lui mi diceva come mettere il piede”.