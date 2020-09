Orsolini, l’anno della svolta

Riccardo Orsolini deve tornare a fare la differenza sulla fascia destra, per ridare al Bologna una freccia importante nell’arco di Sinisa Mihajlovic dopo un finale di campionato vissuto in difficoltà.

Per farlo, Orso, dovrà mostrare tutte le sue qualità, come la capacità di saltare l’uomo e andare alla conclusione, far rivedere quella brillantezza che sembra aver perso dopo il lockdown. Mihajlovic crede molto in lui e nelle sue potenzialità, ma è chiaro che non potrà aspettare a lungo. Il tecnico, infatti, dispone di molte alternative come Skov Olsen, Vignato e Juwara ed è per questo che nessuno dovrà sentirsi sicuro del posto. L’esterno numero 7 sa che quest’anno si gioca tanto, la sua speranza infatti è quella di poter strappare una convocazione per gli Europei di giugno.

Fonte Cor Sport