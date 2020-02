Orsolini, l’agente rassicura: “Riccardo sta bene a Bologna”

Nella giornata di ieri sono nuovamente uscite voci che hanno visto protagonista Riccardo Orsolini. Il numero 7 del Bologna è stato ancora una volta accostato alla Juventus, che avrebbe già stretto un accordo verbale con la società emiliana. Stavolta però ci ha pensato il procuratore del ragazzo – Donato Di Campli – a rassicurare tutto l’ambiente, e soprattutto i tifosi.

“Ogni volta che Riccardo gioca bene e segna viene fuori la voce che lo abbia comprato la Juventus, ma non è vero. Il ragazzo deve esser lasciato in pace, ha bisogno di crescere con serenità. Ad oggi lui è un giocatore del Bologna, e non è ancora arrivato il momento di parlare del suo futuro – spiega l’agente ai microfoni del “Carlino”, che infine conclude – Il Bologna è un club solido e ambizioso, l’allenatore e la dirigenza hanno dimostrato di aver fiducia in lui. Riccardo sta molto bene a Bologna, e qui vuole rimanere”.