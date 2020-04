Orsolini, la Serie A e i videogame: sabato la sfida a Freuler, Lirola e Jankto

Riccardo Orsolini non è forte solo sul rettangolo verde ma anche con un pad in mano. Lo abbiamo visto ieri sera nella partita organizzata da Sky con altri venti giocatori ed ex giocatori di Serie A a Fifa 20, ma il vero appuntamento che attende Orsolini è per sabato 18 aprile.

E’ infatti in programma un quadrangolare e-sports tra Bologna, Fiorentina, Sampdoria e Atalanta, parteciperanno i professionisti del videogame, per il Bologna Barba 21, ma anche i calciatori. Nei rossoblù toccherà a Orsolini, nella viola a Lirola, nella Samp a Jankto e nell’Atalanta a Freuler. Appuntamento alle 16 di sabato con diretta su Timvision e sulla pagina Youtube della E-serieatim.

Fonte: Carlino.