Orsolini in Nazionale, per ritrovare fiducia

Ieri il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha stilato l’elenco dei convocati per le partite di Nations League contro Moldavia, Polonia e Olanda. Mancini ha convocato 34 calciatori e tra questi è presente anche Riccardo Orsolini. L’esterno del Bologna, nonostante un periodo complicato, è stato comunque convocato e confermato dall’allenatore azzurro. Orsolini con il Bologna, è in crisi da tempo e a caccia della migliore condizione. Nell’ultima giornata di campionato, infatti, non è partito titolare e Mihajlovic ha dichiarato che il suo numero 7 è al momento fuori condizione. La speranza di Sinisa della dirigenza rossoblù è che questa chiamata aiuti il ragazzo a ritrovare fiducia ed entusiasmo, mettendosi alle spalle questi ultimi mesi negativi.

Fonte: Carlino