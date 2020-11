Orsolini in gol con l’Italia: “L’Europeo passa dal Bologna. Napoli? Sono arrabbiato”

Altra presenza in nazionale ed altro gol. Riccardo Orsolini, dopo il debutto con l’armonia di qualche mese fa, ha siglato il rigore del quattro a zero con cui l’Italia ha sconfitto l’Estonia. Per Orso rigore procurato e trasformato.

“Per me già essere qui è un sogno – le parole del rossoblù alla RAI – Spero di mettere in difficoltà il commissario tecnico in vista dell’Europeo, ma so che tutte le mie carte passano dal rendimento col Bologna. Mihajlovic arrabbiato per il gol sbagliato col Napoli? No, sono più arrabbiato con me stesso, per Sinisa l’importante è che io arrivi li. Devo essere più cinico. Lo so”.