Orsolini: “Il pareggio non accontenta nessuno. Vogliamo chiudere bene”

1 di 2 Pari che non accontenta nessuno

Il Bologna conquista un punto nella trasferta di Udine grazie al rigore trasformato da Orsolini al 82' che trova il suo sesto gol in campionato. Il numero 7 rossoblù è intervenuto così a Sky al termine della partita:

"Sicuramente è un punto che non accontenta del tutto né noi né loro. Noi nel finale abbiamo pensato di poterla vincere, ma è un pareggio che ci sta tutto per quello che si è visto. All'Udinese segnai il mio primo gol in A anni fa".