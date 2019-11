Nella giornata odierna il Bologna ha svolto una doppia seduta di allenamento. La mattinata è stata dedicata al lavoro tattico, mentre nel pomeriggio palestra. Tornano ad allenarsi con i compagni Orsolini e Svanberg reduci dal debutto in nazionale.

Seduta differenziata per Mattia Destro, solo palestra per Roberto Soriano e Mitchell Dijks, terapie per Federico Santander. Lo riporta il Bologna con una nota apparsa sul sito ufficiale.