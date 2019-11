Sono sette i rossoblù convocati in nazionale in questo periodo di sosta del campionato e ad aprire le danze sarà Krejci, impegnato giovedì nella gara tra Repubblica Ceca e Kosovo. Toccherà poi a Medel, Skorupski, Skov Olsen, Orsolini e Svanberg. L’esterno di Ascoli e lo svedese attendono il debutto in nazionale maggiore: l’Italia se la vedrà con Bosnia e Armenia, mentre la Svezia con Romania e Far Oer.