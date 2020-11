Orsolini e Soriano vogliono convincere Mancini

Questa domenica si concluderà la 7ª giornata di campionato, poi ci sarà la sosta per le nazionali. Domani, il ct Roberto Mancini, stilerà l’elenco dei convocati e Orsolini e Soriano sperano di strappare una convocazione. L’Italia sarà impegnata nei match contro Estonia, Polonia e Bosnia, le ultime 2 valide per la Nations League.

Il numero 7 rossoblù venne chiamato da Mancini anche durante lo scorso raduno, ma fu l’unico calciatore a non essere impiegato neanche in una partita. Orsolini arrivava da un periodo complicato sia dal punto di vista della condizione atletica ma anche sul piano psicologico. Complici, un mese fa, anche le scelte di Mihajlovic di preferirgli Skov Olsen. Ora, però, ha ritrovato il campo con continuità e sta tornando sui suoi livelli. Non è ancora il giocatore che incideva e faceva la differenza prima del lockdown, ma l’impegno e la determinazione non gli mancano. I gol contro Sassuolo e Reggina sono una logica conseguenza delle sue discrete prestazioni. Il fatto che Orsolini possa tornare a dimostrare quanto valga è di fondamentale importanza per il Bologna e non solo per la nazionale, perchè l’attacco ha bisogno anche delle sue giocate.