Orsolini e Soriano osservati speciali, Mancini li aspetta

Riccardo Orsolini e Roberto Soriano ci provano. Il sogno in comune è quello dell’Europeo, neanche troppo distante ad oggi visto che entrambi erano presenti alle ultime convocazioni in maglia azzurra.

Il ct della nazionale Roberto Mancini era poi al Dall’Ara sabato per vedere Bologna-Verona, e sarà rimasto sicuramente soddisfatto dalla prestazione dei due giocatori. Soriano è imprescindibile per i rossoblù, vero e proprio jolly della squadra che, con il suo gioco, fa da collante tra centrocampo e attacco. Sta vivendo sin qui una delle sue stagioni migliori, sia in termini di prestazioni che di gol. Orsolini, invece, è reduce da un periodo più buio, passato più in infermeria che in campo. Ma ora sembra aver messo le difficoltà alle spalle ed è pronto a tornare protagonista, realizzando il gol vittoria che ha regalato 3 punti pesantissimi al Bologna. Se dovessero fare una buona stagione in maglia rossoblù, ecco che Mancini potrebbe dargli un’occasione anche in azzurro.

Fonte-Carlino