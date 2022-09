Orsolini, due squilli di rinascita

Contro la Primavera in amichevole il Bologna ha trionfato per 2-0 grazie ad una doppietta messa a segno da Riccardo Orsolini .

Parliamo uno dei giocatori dal rendimento più altalenante negli ultimi anni in rossoblù, che ha spesso mostrato lampi di genio senza però alcuna continuità. Chissà che con l'arrivo di Thiago Motta la situazione non possa cambiare: nella partita di ieri Orso ha giocato un tempo nel ruolo di esterno destro e un tempo in quello di esterno sinistro, ben figurando in entrambe le circostanze. Il passaggio al 4-3-3 lo potrebbe favorire: ora sta a lui cogliere la palla al balzo.