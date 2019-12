Orsolini delude ancora: e se col Milan giocasse Skov Olsen?

Ieri sera il Bologna ha perso malamente alla Dacia Arena contro l’Udinese per 4-0, abbandonando così la Coppa Italia al quarto turno. Mihajlovic ha però schierato una formazione piena zeppa di riserve, tra cui uno dei pochi nomi a saltare all’occhio era quello di Riccardo Orsolini. Dopo il brutto primo tempo disputato a Napoli, il numero 7 è stato riproposto dal tecnico serbo contro i friulani: il classe 1997 ha però mostrato ancora qualche difficoltà

Domenica sera arriva il Milan al Dall’Ara, ma il Bologna sarà di certo tutta un’altra squadra – sia a livello di mentalità che di uomini. La vera domanda però riguarda proprio Orsolini: non avendo riposato ieri sera, e siccome sta anche attraversando un periodo non scintillante, è possibile che il mister lo lasci in panchina? Al suo posto sarebbe infatti prontissimo Andreas Skov Olsen, che guarda caso contro l’Udinese non è sceso in campo, forse proprio in previsione del Diavolo in campionato. Il gioiellino danese ha segnato al San Paolo domenica scorsa il suo primo gol con la maglia rossoblu, e ha voglia di mettersi in mostra. Skov Olsen è fresco e carico, Orsolini tutt’altro. Il ballottaggio a completare il 4-2-3-1 non è mai stato così serrato.