Orsolini dal campo di Casteldebole: “Mi sei mancato”

Non vedeva l’ora di tornare in campo Riccardo Orsolini.

In attesa di poter utilizzare di nuovo il pallone e tornare ad una normalità lavorativa, il numero 7 del Bologna ha calcato nuovamente il rettangolo verde, anche se solo per un po’ di attività motoria. Ma è comunque un inizio che non può lasciare indifferenti dopo due mesi di stop e ‘Orso’ ha pubblicato la sua gioia su Instagram con la frase ‘mi sei mancato’ pubblicando una foto del campo del centro tecnico Niccolò Galli.