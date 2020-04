Orsolini: “Con Mihajlovic rapporto speciale, ora sono più schietto”

Nessuno come Sinisa Mihajlovic è riuscito a far sbocciare un talento cristallino come Riccardo Orsolini. Né Gasperini, né Donadoni o Inzaghi, dall’avvento di Mihajlovic l’Orso rossoblù è esploso a suon di gol e giocate da stropicciarsi gli occhi. E allora questo legame tra i due non poteva che essere forte e genuino, come nelle migliori tradizioni bolognesi.

“Io e lui abbiamo un rapporto speciale – ha ammesso Orsolini a Sky – Si è visto l’anno scorso quando mi ha dato fiducia e lo si vede quotidianamente, lui è schietto, sincero, quando ha qualcosa da dirti la dice senza fronzoli e questo mi ha aiutato a crescere. Ora anche io non ho paura di dire le cose. La fotografia del Bologna? Beh sicuramente Mihajlovic che si presenta in panchina a Verona alla prima di campionato. Non stava bene ma ha fatto vedere la sua forza, quella del gruppo e quella della società”.