Orologi sportivi da uomo: 5 consigli per sceglierli

Quali sono i migliori orologi uomo sportivi? L’interrogativo chiama in causa il gusto personale, i brand stimati e altri aspetti soggettivi. Non è però tutto affidato alla completa discrezione individuale, ci sono criteri per muoversi nell’acquisto e ridurre il rischio di fare la scelta sbagliata. Ecco quindi i cinque consigli per selezionare l’orologio ideale.

1. Waterproof. In quali circostanze viene indossato l’orologio sportivo? Se è usato in contesti che lo espongono all’acqua è bene tenerne conto. Alcuni modelli molto delicati possono rovinarsi anche a fronte di poche gocce, magari dovute a un acquazzone improvviso. Gli amanti dello sport che vogliono avere sempre sotto controllo tutte le informazioni che i moderni orologi uomo sanno dispensare (km percorsi, frequenza cardiaca, calorie bruciate, eccetera), devono rivolgersi a prodotti resistenti all’acqua. I livelli di resistenza variano significativamente a seconda dell’utilizzo: gli articoli impermeabili resistono solo a qualche schizzo, per avere un orologio con cui fare la doccia serve una resistenza di 5 BAR, mentre per le immersioni ordinarie si sale a 20 BAR.

2. Display leggibile. Il fattore leggibilità è fondamentale. Per chi cerca un orologio sportivo, riconoscere tutte le informazioni desiderate senza sforzo è tanto importante quanto la resistenza all’acqua. Il display dovrebbe presentare un elevato contrasto, dimensione dei numeri appropriata nonché una buona luminosità, perché tutto sia fruibile sia sotto il sole delle ore più calde come al buio della notte. I prodotti dai quadranti eccessivamente contenuti sono da scartare.

3. Specifiche tecniche. Gli orologi uomo sportivi rappresentano un segmento di mercato composto da tantissime alternative tecniche, oltre che estetiche. Ci sono prodotti con molte funzioni: dal GPS alla rilevazione della pressione atmosferica, passando per temperatura, bussola, altitudine, cronometro, eccetera. Altri orologi implementano sensori acustici che contribuiscono alla fruizione delle funzionalità senza volgere lo sguardo al display. Va fatta quindi attenzione, tenendo sempre in considerazione ogni impiego che si ha in programma.

4. Materiale. Di quale materiale è composto l’orologio? Le varianti tra gli orologi uomo sportivi non mancano, ci sono soluzioni particolarmente eleganti ma poco indicate per l’uso di un autentico appassionato di sport. Nell’ambito dei materiali utilizzati con maggiore frequenza troviamo polimeri e gomma. Sono risorse apprezzate perché riescono ad assicurare leggerezza, elasticità e comfort. Alcune aziende propongono invece un rivestimento in DLC, si tratta di una lamina di carbonio caratterizzata dall’elevata resistenza agli urti. Non andrebbero sottovalutate le alternative più tradizionali come l’acciaio inossidabile, che propone un ottimo profilo quanto a resistenza da corrosione e agenti atmosferici.

5. Budget. Come ogni altro acquisto, gli orologi uomo sportivi sono condizionati dal fattore prezzo. In base alla somma che vogliamo spendere vanno valutate le diverse opzioni. I prodotti che rientrano nelle fasce più basse hanno funzionalità limitate, ma in compenso richiedono un investimento di appena qualche decina d’euro. Il loro acquisto è raccomandato solo a quanti si limitano a poche corse settimanali in zone già battute. I prodotti di alta fascia eccedono la soglia dei 400 euro, sebbene restando in un intervallo incluso tra i 120 e i 300 euro sia possibile trovare interessanti compromessi: orologi di buona fattura, resistenti e che sanno proporre numerose funzionalità.

