Orlando: “Ferita ancora fresca, non bisogna evitare il confronto”

L’attore teatrale e cinematografico, Orfeo Orlando, ha rilasciato una dichiarazione al Corriere di Bologna inerente ai commenti di Mihajlovic sul pullman del Bologna e la successiva frattura che si è creata con i tifosi. Ecco le sue parole:

“Quello che è accaduto venerdì sera mi ha lasciato una profonda tristezza più che rabbia. Le battute infelici capitano a chiunque e Mihajlovic in questi mesi ne ha dedicate a tutti. Ciò che conta ora è un gesto distensivo a quattr’occhi, non un comunicato. Bisogna evitare il disinteresse e metterci la faccia come fece Saputo dopo lo 0-4 contro il Frosinone. Dalla squadra mi aspetto che giochi al massimo fino alla fine perché i bonus sono finiti. Mihajlovic non penso che sia un uomo che evita il confronto, quindi mi aspetto un primo fondamentale passo avanti”.

Fonte: Cor Bo