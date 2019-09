Ora la pausa, poi il Brescia

Inizia bene la stagione per il Bologna. Il mercato sta chiudendo, e la coppia Sabatini-Bigon ha fatto l’impossibile per soddisfare le richieste di Mihajlovic, rinforzando la rosa in tutti i reparti. La squadra ha fin da subito risposto presente dopo l’ottimo precampionato. I rossoblu hanno pareggiato all’esordio con l’Hellas Verona al Bentegodi, ma poi hanno ottenuto una grande vittoria venerdì sera al Dall’Ara nel derby contro la Spal: decisiva la zuccata di Soriano nel finale. Ora il Bologna conta 4 punti in classifica dopo appena 2 partite, e può affrontare la pausa in maniera decisamente più serena e tranquilla.

La Serie A infatti si ferma per una settimana per lasciar spazio alle nazionali, con l’Italia di Mancini che prosegue le qualificazioni agli Europei. Continua comunque ad allenarsi il Bologna, che per qualche giorno dovrà però fare a meno dei giocatori convocati dalle rispettive selezioni. La squadra di Mihajlovic tornerà in campo domenica 15 settembre a Brescia, una delle neopromosse: sognare un’altra vittoria è tutt’altro che utopia.