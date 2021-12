Opta – Bologna, record di punti nel girone d’andata

Sinisa Mihajlovic ha centrato l'obiettivo vincendo sul campo del sassuolo e superando il record di punti appartenente a Donadoni

Come riportato da una statistica Opta, infatti, con la vittoria al Mapei il Bologna è salito a quota 27 punti in classifica, stabilendo il record di punti fatti in un girone d'andata dal 2002\2003, anno in cui furono 28.