OMS: “Italia in netto miglioramento nella lotta al virus”

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, si congratula con la nazione italiana attraverso Twitter.

Nelle sue dichiarazioni l’elogio al presidente Mattarella per il discorso tenuto nelle scorse ore e la speranza di un domani migliore:

“Mattarella è stato grandioso, il suo discorso ha fornito delle linee guida non solo per l’Italia ma anche per l’Europa.

Siamo di fianco all’Italia nella lotta al virus, sta affrontando bene questa forte emergenza”.

Fonte: Tuttomercatoweb