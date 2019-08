Il Bologna comunica che sono già state superate le 20mila presenze per l’esordio casalingo contro la Spal.

La società ricorda che fino a stasera i residenti in provincia di Ferrara possono acquistare solo in Curva Ospiti, da domani anche in Curva San Luca e in Tribuna. La Curva San Luca fino a stasera costa 15€, da domani 25€ senza riduzioni.

Inoltre, è ancora attiva fino al 29 agosto la campagna abbonamenti per le nuove tessere.