Oliveira: “Mihajlovic ricorda Mazzone. A Bologna non avete visto…”

Doppio ex della sfida, Lulu Oliveira ha parlato di Bologna-Cagliari dalle colonne del Corriere di Bologna. Grande protagonista in Sardegna, meno a Bologna, Oliveira ha detto la sua sul momento delle due squadre:

“Mi aspetto una partita divertente, tutte e due le squadre giocano per vincere – ha affermato – Il Cagliari forse sta meglio ma la difesa lascia a desiderare, il Bologna ha un allenatore che mi piace tantissimo per carattere e per il modo con cui fa giocare la squadra. Mi ricorda Mazzone”.