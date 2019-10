Oggi Tanjga e De Leo in conferenza stampa

Dopo la rifinitura mattutina, ci sarà la conferenza stampa del Bologna. Tanjga e De Leo sono attesi nella sala stampa di Casteldebole dalle ore 12. In seguito il pranzo, e poi i rossoblu partiranno per Cagliari: il Bologna sarà di scena domani sera alla Sardegna Arena per il turno infrasettimanale.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Oggi, vigilia di #CagliariBFC, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura a porte chiuse. Miroslav Tanjga ed Emilio De Leo saranno a disposizione dei giornalisti in conferenza alle 12 presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli”.