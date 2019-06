Oggi summit tra Miha e dirigenza

Per il Resto del Carlino, avverrà in giornata un summit tra allenatore e dirigenza del Bologna, per decidere le nuove strade da battere in sede di calciomercato, con particolare interesse al mercato in uscita, con tanti giocatori pronti a fare le valigie, sarà Mihajlovic a decidere.

Helander, Nagy, Krejci e Donsah sono i principali indiziati a lasciare le Due Torri, con il ruolo del centrale svedese che potrebbe essere occupato dal giovanissimo Corbo, debuttante in rossoblu nel finale di stagione.