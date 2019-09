Oggi Sinisa parla alla squadra, arriva il tour de force

Archiviato il successo di Brescia, ora per il Bologna è tempo del tour de force. Roma in casa, Genoa e Udinese fuori, poi la Lazio al Dall’Ara e Juventus a Torino. Da ora in avanti non si scherza più.

E proprio perché ci sono aspetti da migliorare nonostante i sette punti in classifica, oggi Sinisa Mihajlovic avrà un confronto con staff tecnico e squadra in video conferenza. Lo aveva annunciato scherzosamente domenica durante la visita dei suoi ragazzi in ospedale dopo il successo del Rigamonti: “Bravi, però mercoledì ne riparliamo perché non abbiamo fatto una grande partita”. Battuta ironica, ma con un fondo lampante di verità visto il brutto primo tempo. E’ arrivato dunque il giorno del confronto e delle prime idee di formazione da schierare, con Bani che dovrebbe recuperare e sostituire nuovamente Danilo e Medel ancora una volta posizionato a centrocampo.